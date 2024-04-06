До того ж дівчина зізналася, як саме проходить спілкування з родиною. За словами співачки, це доволі складно.
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Як Юлія Юріна підтримує зв'язок з батьками
Артистка поділилася, що під час телефонної розмови з родиною сама бесіда йде на підвищенних тонах та доходить до скандалу. Батьки Юлії не вірять словам та фотодоказам дівчини щодо кривавих дій країни-окупанта. Втім, вони досі продовжують її критикувати щодо проукраїнської позиції та негативних висловлювань у бік Росії.
Я їх з 2019 року не бачила. Вони старіють і я дуже часто замислююся, що робити, якщо вони помруть, бо я не зможу до них доїхати. Я їм телефоную. Ми говоримо на підвищених тонах, ми сваримося. Всі мої поїздки до деокупованих сел й місць, де побували окупанти, гуманітарні місії, мої інтерв'ю з постраждалими, мої фотографії з розбомблених церков. Це все нівелюється тим, що пропонує їм російська пропаганда. Вони не вірять мені, вони вірять всьому, що їм кажуть,
– поділилася артистка.
До того ж Юлія не відчуває себе коханою донькою. Її дуже пригнічує той факт, що рідні батьки нібито звинувачують дівчину у війні. Остання розмова Юріної з родичами закінчилася черговим скандалом.
У мене немає відчуття, що вони мене люблять як доньку. Є відчуття, що вони намагаються висловити своє невдоволення через мене, неначе я винна у війні. Востаннє, коли вони мені телефонували, був величезний скандал через концерт з українською традиційною творчістю. Все, що я отримала: "Як ти посміла сказати, що Росія йде на х*й?". Це єдине, що мені кажуть батьки,
– зізналася зірка.
Інтерв'ю Юлії Юріної: дивіться відео онлайн
Що відомо про Юлію Юріну
- Співачка народилася на Кубані, що в Росії.
- У 18 років вона переїхала до Києва. Там, майбутня артистка вступила до університету на факультет "Музичне мистецтво".
- У 2016 році Юлія взяла участь у проєкті "Голос країни". Після сліпих прослуховувань 21-річна виконавиця обрала команду Івана Дорна. Туди також потрапив Стас Корольов, з яким вони домовилися після закінчення шоу створити власний музичний проект. Так з'явився гурт YUKO, який поєднував фольклор і сучасну музику.
- У 2019 році гурт YUKO брав участь в національному відборі на конкурс "Євробачення" з піснею "Галина Гуляла", де зайняла 5 місце.
- Вже через рік гурт розпався. Після цього Юлія розпочала сольний музичний проект "ЮЮ".