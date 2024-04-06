К тому же девушка призналась, как именно проходит общение с семьей. По словам певицы, это довольно сложно.
Не пропустите Заполняю бланк и плачу, – звезда "Женского квартала" призналась, хотела ли пойти на фронт
Как Юлия Юрина поддерживает связь с родителями
Артистка поделилась, что во время телефонного разговора с семьей сама беседа происходит на подвышенных тонах и все доходит до скандала. Родители Юлии не верят словам и фотодоказательствам девушки относительно кровавых действий страны-оккупанта. Впрочем, они до сих пор продолжают критиковать ее проукраинскую позицию и негативные высказывания в сторону России.
Я их с 2019 года не видела. Они стареют и я очень часто задумываюсь, что делать, если они умрут, потому что я не смогу к ним доехать. Я им звоню по телефону. Мы говорим на повышенных тонах, мы ссоримся. Все мои поездки в деоккупированные села и места, где побывали оккупанты, гуманитарные миссии, мои интервью с пострадавшими, мои фотографии из разбомбленных церквей. Это все нивелируется тем, что предлагает им российская пропаганда. Они не верят мне, они верят всему, что им говорят,
– поделилась артистка.
К тому же Юлия не чувствует себя любимой дочерью. Ее очень угнетает тот факт, что родные родители якобы обвиняют девушку в войне. Последний разговор Юриной с родственниками закончился очередным скандалом.
У меня нет ощущения, что они меня любят как дочь. Есть ощущение, что они пытаются выразить свое недовольство из-за меня, как будто я виновата в войне. Последний раз, когда они мне звонили, был огромный скандал из-за концерта с украинским традиционным творчеством. Все, что я получила: "Как ты посмела сказать, что Россия идет на х*й?". Это единственное, что мне говорят родители,
– призналась звезда.
Интервью Юлии Юриной: смотрите видео онлайн
Что известно о Юлии Юриной
- Певица родилась на Кубани, что в России.
- В 18 лет она переехала в Киев. Там, будущая артистка поступила в университет на факультет "Музыкальное искусство".
- В 2016 году Юлия приняла участие в проекте "Голос страны". После слепых прослушиваний 21-летняя исполнительница выбрала команду Ивана Дорна. Туда также попал Стас Королев, с которым они договорились после окончания шоу создать собственный музыкальный проект. Так появилась группа YUKO, которая сочетала фольклор и современную музыку.
- В 2019 году группа YUKO участвовала в национальном отборе на конкурс "Евровидение" с песней "Галина Гуляла", где заняла 5 место.
- Уже через год группа распалась. После этого Юлия начала сольный музыкальный проект "ЮЮ".