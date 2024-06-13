Нещодавно музичний оглядач прокоментував останній сольний виступ Юлії. Йому він здався "неповноцінним" без інших учасників гурту.

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Саніна зазначила, що тур Special Kiss є її власним бачення творчості колективу як співавторки пісень. Водночас вона не впевнена, що матиме можливість гастролювати так Україною через повітряні тривоги та обстріли.

До того ж співачка відчуває, ніби злилася з іншими учасниками гурту за 13 років його існування. Тому артистка захотіла відокремитися, щоб сольно спробувати свої сили.

Однак, ідея виконавиці не сподобалася її колегам з колективу, проте вони їй не заважали з підготовкою до туру, чим завдячує чоловікам.

Втім, Юлія не стала розповідати, що конкретно сталося між учасниками гурту. Щоправда, деякі користувачі вважають, що проблеми виникли через перебування чоловічої частини колективу за кордоном. Цікаво, що вже восени The Hardkiss запланував благодійні концерти у США, де виступатиме у повному складі.

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