Недавно музыкальный обозреватель прокомментировал последнее сольное выступление Юлии. Ему оно показалось "неполноценным" без других участников группы.

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Санина отметила, что тур Special Kiss является ее собственным видение творчества коллектива как соавтора песен. В то же время она не уверена, что будет иметь возможность гастролировать так по Украине из-за воздушных тревог и обстрелов.

К тому же певица чувствует, будто слилась с другими участниками группы за 13 лет ее существования. Поэтому артистка захотела отделиться, чтобы сольно попробовать свои силы.

Однако, идея исполнительницы не понравилась ее коллегам из коллектива, однако они ей не мешали с подготовкой к туру, чем обязана мужчинам.

Впрочем, Юлия не стала рассказывать, что конкретно произошло между участниками группы. Правда, некоторые пользователи считают, что проблемы возникли из-за пребывания мужской части коллектива за рубежом. Интересно, что уже осенью The Hardkiss запланировал благотворительные концерты в США, где будет выступать в полном составе.

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