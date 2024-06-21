Ви її такою ще не бачили: Юлія Саніна поділилася рідкісним фото з дитинства
Джерело:Юлія Саніна
Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна поділилася з шанувальниками зворушливим спогадом з дитинства. Артистка опублікувала архівну фотографію з домашнього альбому, викликавши хвилю теплих коментарів від підписників.
Один з коментаторів влучно зауважив: "По фото з дитинства вже зрозуміло, що то буде королева хард-року". Тоді майбутня зірка мала коротку стрижку.
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На фотографії, зробленій на Хрещатику, юна Юлія позує на роликах, одягнена у смугастий гольф, колготки та шорти. Цей знімок став частиною добірки моментів з червня 2024 року, якою співачка вирішила поділитися з прихильниками.
У коментарях під фото фани підкреслили, що Саніна майже не змінилася з того часу.
Хто ще з зірок показував фото з дитинства
- Це зробила відома українська продюсерка Олена Мозгова. Вона поділилася знімком 35-річної давнини. На фото їй близько п'ятнадцяти років, що дозволило шанувальникам побачити, як вона виглядала у підлітковому віці.
- Надя Дорофєєва, якій зараз тридцять чотири роки, також вирішила показати своє шкільне минуле. Вона опублікувала фотографію з першого класу, на якій їй лише сім років.
- Не відстає від колег і Монатік, котрому нещодавно виповнилося 38 років. Він здивував фанатів, показавши свої фото з дитячого садка та шкільних років. Особливу увагу привернула його зачіска – виявляється, в юності артист носив дреди, що стало несподіванкою для багатьох його шанувальників.