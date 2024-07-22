Юлія Саніна вперше за довгий час показала, як підріс її син: рідкісне фото

Фронтвумен гурту The Hardkiss опублікувала фото зі своїм сином. Фани вперше за довгий час побачили, як змінився син Юлії Саніної.

Українська співачка та ведуча Юлія Саніна вже тривалий час не ділилась на своїй сторінці сімейними кадрами. Та сьогодні, 22 липня, фронтвумен гурту The Hardkiss поділилась новим дописом і показала, як минає її літо.

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Юлія Саніна вперше за довгий час поділилася фото з 8-річним сином Данилом, якого вже давно не показувала шанувальникам. Хлопець позував в обіймах зіркової матері на тлі дивовижних краєвидів. Співачка не розповіла, в якій країні вона проводить літо. Однак фани припустили у коментарях, що це Іспанія.



Юлія Саніна з сином / Фото з інстаграму Юлії Саніної

Зауважимо, останнім часом ходить багато чуток навколо Юлії Саніної, її особистого життя та гурту The Hardkiss. Колектив не дає концертів в Україні, тоді як співачка виступила лиш з сольним туром Special Kiss. За словами артистки, вона начебто злилась з іншими учасниками гурту за роки існування, а тому вирішила відокремитися.

Юлія Саніна також вже довгий час не ділиться спільними фото з чоловіком, Валом Бебко. У мережі підозрюють, що він перебуває за кордоном, як і вся чоловіча частина колективу.