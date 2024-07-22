Українська співачка та ведуча Юлія Саніна вже тривалий час не ділилась на своїй сторінці сімейними кадрами. Та сьогодні, 22 липня, фронтвумен гурту The Hardkiss поділилась новим дописом і показала, як минає її літо.

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Юлія Саніна вперше за довгий час поділилася фото з 8-річним сином Данилом, якого вже давно не показувала шанувальникам. Хлопець позував в обіймах зіркової матері на тлі дивовижних краєвидів. Співачка не розповіла, в якій країні вона проводить літо. Однак фани припустили у коментарях, що це Іспанія.



Юлія Саніна з сином / Фото з інстаграму Юлії Саніної

Зауважимо, останнім часом ходить багато чуток навколо Юлії Саніної, її особистого життя та гурту The Hardkiss. Колектив не дає концертів в Україні, тоді як співачка виступила лиш з сольним туром Special Kiss. За словами артистки, вона начебто злилась з іншими учасниками гурту за роки існування, а тому вирішила відокремитися.

Юлія Саніна також вже довгий час не ділиться спільними фото з чоловіком, Валом Бебко. У мережі підозрюють, що він перебуває за кордоном, як і вся чоловіча частина колективу.