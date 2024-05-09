Найгучніші політичні скандали на Євробаченні, про які гудів увесь світ

У далекому 1956 році Євробачення створили з ідеєю об'єднати країни після Другої світової війни. З того часу музичний конкурс намагається дотримуватися аполітичності, а організатори слідкують за тим, щоб усі учасники слідкували за правилами.

Попри все це, Євробачення залишається політизованим конкурсом. Мало не щороку та чи інша країна використовує конкурс для культурної дипломатії, а становище країни на політичній арені відображалося на турнірній таблиці. У Show 24 читайте про одні з найгучніших політичних скандалів, що ставалися на Євробаченні за увесь час.

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Протести проти диктатора

У 1964 році Євробачення проходило в Данії. На той час деякі єврофани протестували проти участі в конкурсі Португалії та Іспанії через думку про те, що країни з диктаторськими режимами не можна допускати до конкурсу. Тоді на сцену Євробачення вибіг активіст з плакатом: "Бойкот Франко та Салазару", йшлося про Франсіско Франко та Антоніу де Салазара.

Бойкот через анексію

Через вторгнення Туреччини у Кіпр Греція вирішила не брати участі в Євробаченні з солідарності у 1975 році. Туреччина цього року отримала останнє місце. Наступного року Греція повернулась на конкурс з піснею про біженців і спалені будинки на Кіпрі. Тоді як Туреччина з часом перестала брати участь у Євробаченні через правило "Великої п'ятірки".

Квіти замість переможця

Ізраїль чимало разів стикався з політичними скандалами. Один з таких стався у 1978 році, коли Йорданія не стала транслювати виступ країни на Євробаченні. Замість цього на телеекранах показували букет квітів. Ситуація ускладнилась, коли представник Ізраїлю здобув у конкурсі перемогу. В арабських країнах тоді перервали трансляцію, а згодом тріумфатором назвали Бельгію, яка отримала друге місце.

Дебют трансгендерної артистки

1998 став першим роком в історії Євробачення, коли перемогла відкрита трансгендерна артистка. Дана Інтернешнл принесла перемогу Ізраїлю, але водночас спричинила скандал серед консервативних груп єврофанів.

Дана Інтернешнл – Diva: дивіться відео онлайн

Бувай, Росіє

У 2007 році Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки підкорив Євробачення з піснею Dancing Lasha Tumbai: його виступ досі згадують як один з найнезвичніших. Але композиція викликала скандал у Росії – тамтешнім єврофанам здалося, що у приспіві звучать слова "Russia, Goodbye". Як би Данилко не спростовував цю версію, бувши популярним артистом серед росіян, ті стояли на своєму. Та з початку повномасштабного вторгнення Вєрка Сердючка змінила слова у цьому треку – тепер там справді виразно чутно: Russia, Goodbye!

Вєрка Сердючка – Dancing Lasha Tumbai: дивіться відео онлайн

Чергове російське вторгнення

Ще через 2 роки стався ще один скандал через вторгнення Росії до Грузії. Грузини хотіли виступити з піснею We Don't Wanna Put In ("Ми не хочемо тиску"), але гра слів "Ми не хочемо Путіна" була надто помітною. Організатори заборонили країні виступати з цим треком, а грузини не захотіли змінювати текст. Тому того року їх на сцені так і не побачили.

Як освистали Росію

Попри вторгнення Росії на Донбас та окупацію Криму, країну однаково допустили до музичного конкурсу. Але вже тоді її не хотіли бачити на Євробаченні. Після оголошення результатів сестер Толмачових, які представляли агресорку, дівчат зневажливо освистали у залі.

Росію освистали на Євробаченні: відео

Заборона для Росії через Крим

Євробачення-2017 відбувалося в Україні. До нього не допустили росіянку Юлію Самойлову, яка виступала в окупованому Криму, оскільки СБУ заборонила їй в'їзд на територію України. Співачці вперше в історії конкурсу запропонували виступити по Skype, але вона вирішила взагалі не брати участі.

Чималий штраф за порушення правил

У 2019 році Ісландію представив гурт Hatari. Хоч він став одним із фаворитів, але й втрапив у скандал. Колектив привіз до Ізраїлю прапор Палестини та розгорнув його під час оголошення результатів. Це було порушенням правил, тому ісландську радіостанцію RÚV оштрафували на 5 тисяч євро.

Hatari показали прапор Палестини: відео

Скандал на Євробаченні цього року

Політичні скандали на Євробаченні відбуваються й зараз. Зокрема, через війну Ізраїля з ХАМАС. Перший півфінал відкривав шведський співак палестинського походження Ерік Сааде. Він вийшов на сцену з хусткою на руці – палестинською арафаткою. Артист порушив правила конкурсу, через що його засудила Європейська мовна спілка. У відповідь Ерік назвав це расизмом.