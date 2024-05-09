Несмотря на все это, Евровидение остается политизированным конкурсом. Чуть ли не каждый год та или иная страна использует конкурс для культурной дипломатии, а положение страны на политической арене отражалось на турнирной таблице. В Show 24 читайте об одних из самых громких политических скандалов, происходивших на Евровидении за все время.

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Протесты против диктатора

В 1964 году Евровидение проходило в Дании. В то время некоторые еврофаны протестовали против участия в конкурсе Португалии и Испании из-за мнения о том, что страны с диктаторскими режимами нельзя допускать к конкурсу. Тогда на сцену Евровидения выбежал активист с плакатом: "Бойкот Франко и Салазару", речь шла о Франсиско Франко и Антониу де Салазаре.

Бойкот из-за аннексии

Из-за вторжения Турции в Кипр Греция решила не участвовать в Евровидении по солидарности в 1975 году. Турция в этом году получила последнее место. В следующем году Греция вернулась на конкурс с песней о беженцах и сожженных домах на Кипре. Тогда как Турция со временем перестала участвовать в Евровидении из-за правила "Большой пятерки".

Цветы вместо победителя

Израиль немало раз сталкивался с политическими скандалами. Один из таких произошел в 1978 году, когда Иордания не стала транслировать выступление страны на Евровидении. Вместо этого на телеэкранах показывали букет цветов. Ситуация осложнилась, когда представитель Израиля одержал в конкурсе победу. В арабских странах тогда прервали трансляцию, а впоследствии триумфатором назвали Бельгию, которая получила второе место.

Дебют трансгендерной артистки

1998 стал первым годом в истории Евровидения, когда победила открытая трансгендерная артистка. Дана Интернешнл принесла победу Израилю, но одновременно вызвала скандал среди консервативных групп еврофанов.

Дана Интернешнл – Diva: смотрите видео онлайн

Бувай, Россия

В 2007 году Андрей Данилко в образе Верки Сердючки покорил Евровидение с песней Dancing Lasha Tumbai: его выступление до сих пор вспоминают как одно из самых необычных. Но композиция вызвала скандал в России – тамошним еврофанам показалось, что в припеве звучат слова "Russia, Goodbye". Как бы Данилко не опровергал эту версию, будучи популярным артистом среди россиян, те стояли на своем. Но с начала полномасштабного вторжения Верка Сердючка изменила слова в этом треке – теперь там действительно отчетливо слышно: Russia, Goodbye!

Верка Сердючка – Dancing Lasha Tumbai: смотрите видео онлайн

Очередное российское вторжение

Еще через 2 года произошел еще один скандал из-за вторжения России в Грузию. Грузины хотели выступить с песней We Don't Wanna Put In ("Мы не хотим давления"), но игра слов "Мы не хотим Путина" была слишком заметной. Организаторы запретили стране выступать с этим треком, а грузины не захотели менять текст. Поэтому в том году их на сцене так и не увидели.

Как освистали Россию

Несмотря на вторжение России на Донбасс и оккупацию Крыма, страну все равно допустили к музыкальному конкурсу. Но уже тогда ее не хотели видеть на Евровидении. После объявления результатов сестер Толмачевых, которые представляли агрессорку, девушек пренебрежительно освистали в зале.

Россию освистали на Евровидении: видео

Запрет для России из-за Крыма

Евровидение-2017 проходило в Украине. К нему не допустили россиянку Юлию Самойлову, которая выступала в оккупированном Крыму, поскольку СБУ запретила ей въезд на территорию Украины. Певице впервые в истории конкурса предложили выступить по Skype, но она решила вообще не участвовать.

Немалый штраф за нарушение правил

В 2019 году Исландию представила группа Hatari. Хотя она стала одним из фаворитов, но и попала в скандал. Коллектив привез в Израиль флаг Палестины и развернул его во время объявления результатов. Это было нарушением правил, поэтому исландскую радиостанцию RÚV оштрафовали на 5 тысяч евро.

Hatari показали флаг Палестины: видео

Скандал на Евровидении в этом году

Политические скандалы на Евровидении происходят и сейчас. В частности, из-за войны Израиля с ХАМАС. Первый полуфинал открывал шведский певец палестинского происхождения Эрик Сааде. Он вышел на сцену с платком на руке – палестинской арафаткой. Артист нарушил правила конкурса, из-за чего его осудил Европейский вещательный союз. В ответ Эрик назвал это расизмом.