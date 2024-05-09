Вже промайнув перший півфінал, у якому виступили кілька фаворитів букмекерів. Серед них і абсолютний лідер – представник Хорватії Baby Lasagna.

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Хто переможе на Євробаченні

Baby Lasagna – той артист, який найімовірніше здобуде перемогу на Євробаченні-2024. Станом на 9 травня, букмекери прогнозують, що його шанси на тріумф у музичному конкурсі становлять 42%.

Цей відсоток невпинно росте, хоч на певний період його посунув співак Nemo з треком The Code, представник Швейцарії. Після другого півфіналу стане зрозуміло, чи зможе швейцарець знову стати лідером букмекерів.

28-річний Марко Пурішич виступив у першому півфіналі з піснею Rim Tim Tagi Dim та вразив глядачів драйвовим номером.

Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim: дивіться відео онлайн

Що відомо про пісню ймовірного переможця

Трек Rim Tim Tagi Dim розповідає про хлопця з села, який мріє про краще майбутнє. З бажанням змін та нового життя він вирушає у далеку подорож.

Пісня має певний символізм та відображає проблему еміграції юних хлопців і дівчат з Хорватії. Вона створена на основі реального досвіду, адже й сам Марко виїхав з Хорватії до Німеччини. Назва пісні Rim Tim Tagi Dim означає вигаданий народний танець з рідного села артиста.

"Місія Baby Lasagna – розважати вас, водночас привертаючи увагу до соціальних і духовних викликів, що стоять перед окремими людьми та суспільством. Пісня може здатися веселою та жартівливою, але насправді вона натхненна масовою еміграцією молоді з Хорватії", – ділився Baby Lasagna.

Щодо самого Марко Пурішича – він почав займатися музикою ще з дитинства, а у 8 років почав грати на гітарі. Співак спершу був учасником гурту Manntra, а у 2023 наважився розпочати сольну кар'єру.