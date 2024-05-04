alyona alyona та Jerry Heil обіцяють продати нагороду у разі перемоги на Євробаченні-2024

Представниці України на Євробаченні-2024 alyona alyona та Jerry Heil вже вирішили, що робитимуть з нагородою в разі перемоги. Вони підуть слідами колективу Kalush Orchestra.

Шанси alyona alyona та Jerry Heil на перемогу, згідно з букмекерами, становить близько 14%. Цей відсоток був нижчим до того, як у мережі з'явилися кадри з їхньої репетиції.

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alyona alyona та Jerry Heil продадуть нагороду

Оскільки перемога представниць України цілком ймовірна, вони вже вирішили, що робитимуть з трофеєм – кубком Євробачення. Його отримує кожен переможець музичного конкурсу.

Виконавиці обіцяють, що продадуть його, а кошти направлять на відновлення школи в Дніпропетровській області, зруйнованої російською ракетою у 2022 році. alyona alyona зізналась, що готова продати "навіть своє волосся", щоб допомогти країні.

Ті обставини, які ми маємо в Україні, вони є частиною цієї пісні. Вона була написана під обстрілами, під тривогами, і наші люди звикли до них, ми навіть не ховаємося. Що станеться, то станеться. Це нова реальність,

– додала реперка.

Представниці України розуміють, що Євробачення – не про політику. І наголошують, що їхня пісня Teresa & Maria — про мир, любов і єдність. Також це нагадування, що Україна працює і розвивається попри війну.

До слова alyona alyona та Jerry Heil представлять Україну на Євробаченні-2024: текст і переклад пісні

"Наше послання полягає не в тому, щоб змусити людей воювати, а в тому, щоб об'єднатися і допомогти один одному. Ми вважаємо, що музика може об'єднувати, а в музичному та культурному плані ми можемо дати так багато як нація, нам просто потрібно бути помітними, і ми вдячні за цю можливість", – додала Jerry Heil.

Як Kalush Orchestra продали кубок переможця

У 2022 році український гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні. Після тріумфу вони вперше в історії продали кубок конкурсу на аукціоні. Фінальна ставка за трофей Євробачення-2022 склала 900 тисяч доларів. За ці кошти фонд Сергія Притули придбав комплекс безпілотників для української армії.

"Для України це було дуже важливо, тому що це була увага. Тоді вони продали свій трофей, влаштували лотерею і змогли поширити правдиву інформацію (про війну). Нам доводиться мати справу з великою кількістю пропаганди", – зауважила alyona alyona.

Нагадаємо, що крім кубка тоді розіграли рожеву панаму Олега Псюка. Тоді вдалося зібрати близько 11 мільйонів гривень.