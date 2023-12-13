Фінал Національного відбору на Євробачення-2024 відбудеться 3 лютого. До цієї дати українці матимуть змогу визначитися з фаворитами серед 11 фіналістів.

До слова Лідер Kalush Orchestra відповів на закиди про те, що покидає гурт та заінтригував новим проєктом

Глядачі оберуть 11 учасника фіналу

10 фіналістів Нацвідбору вже нам відомі, однак цього року є нововведення – суто глядацьке голосування визначить ще одного учасника фіналу.

Нагадаємо, до фіналу Нацвідбору увійшли: alyona alyona & Jerry Heil, Drevo, INGRET, MÉLOVIN, NAHABA, NAZVA, SKYLERR, YAGODY, YAKTAK, Ziferblat.

Його потрібно обрати з лонглиста: туди увійшли артисти, які після прослуховувань не потрапили до фіналу. Днями у застосунку Дія розпочнеться опитування: кого з цих співаків українці хотіли б бачити у фіналі.

Суспільний мовник опублікував пісні 9 учасників лонглиста на офіційному каналі. Зауважимо, що повний список фіналістів буде відомий до 29 грудня.

Повний список учасників лонглиста та їхні пісні

ANKA – "Палала": слухайте онлайн

Carpetman – "Endless fight": слухайте онлайн

KARYOTYPE – "Sadness": слухайте онлайн

KRYLATA – "Queen": слухайте онлайн

PARFENIUK – "Серед вітрів": слухайте онлайн

SHEPA – "SUPERNOVA": слухайте онлайн

STASYA – "Rika": слухайте онлайн

SWOIIA – "Little Angels": слухайте онлайн

TESLENKO — "Lights go up": слухайте онлайн