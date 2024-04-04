Євробачення-2024: оголосили повну програму заходів, які пройдуть в Мальме перед гранд-фіналом

Незабаром у Мальме пройде довгоочікуваний пісенний конкурс Євробачення-2024. Організатори вже оголосили перелік заходів, що чекають на єврофанів у шведському місті.

У захопливому анонсі повідомляється, що на відвідувачів чекає низка виступів найяскравіших зірок тогорічних шоу. Зокрема, українського гурту. Крім того, за тиждень до гранд-фіналу будуть проходити вечірки, зустрічі з артистами та багато інших подій.

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Якою буде програма Євробачення-2024

Всі заходи відбуватимуться в Eurovision Village у парку Фолькетс. Так, єврофани матимуть змогу спостерігати за виступами артистів та різними шоу на сцені Euphoria Stage, Tattoo Stage та Dancing Queen Stage.

Спеціально для пісенного конкурсу організатори виділили вулицю Friisgatan, де відвідувачі зможуть насолодитися їжею та напоями.

Крім того, в районі Malmö Live і Malmö Central Station також будуть створені невеликі майданчики для концертів та вистав.

Де б ви не опинилися в місті, ви зможете взяти участь у якомусь заході, пов'язаному з Євробаченням. Одним словом: наше щасливе місце,

– наголосили організатори події.

На єврофанів чекає ціла низка захопливих виступів. Танцювальні постановки 90-х, вечір з ABBA, концерт хору Happy Voices, драг-шоу та виступ українського гурту Go-A – це лише деякі з запланованих заходів. Крім того, на сцену вийде Кончіта Вурст з живим концертом.

Євробачення-2024 пройде в Мальме: дивіться відео онлайн

Скільки коштують квитки на Євробачення-2024

Вартість квитків починається від 145 шведських крон до 3795 крон, а VIP-пакети коштують удвічі більше.