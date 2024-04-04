Євробачення-2024: оголосили повну програму заходів, які пройдуть в Мальме перед гранд-фіналом
Джерело:сайт Євробачення
Незабаром у Мальме пройде довгоочікуваний пісенний конкурс Євробачення-2024. Організатори вже оголосили перелік заходів, що чекають на єврофанів у шведському місті.
У захопливому анонсі повідомляється, що на відвідувачів чекає низка виступів найяскравіших зірок тогорічних шоу. Зокрема, українського гурту. Крім того, за тиждень до гранд-фіналу будуть проходити вечірки, зустрічі з артистами та багато інших подій.
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Якою буде програма Євробачення-2024
Всі заходи відбуватимуться в Eurovision Village у парку Фолькетс. Так, єврофани матимуть змогу спостерігати за виступами артистів та різними шоу на сцені Euphoria Stage, Tattoo Stage та Dancing Queen Stage.
Спеціально для пісенного конкурсу організатори виділили вулицю Friisgatan, де відвідувачі зможуть насолодитися їжею та напоями.
Крім того, в районі Malmö Live і Malmö Central Station також будуть створені невеликі майданчики для концертів та вистав.
Де б ви не опинилися в місті, ви зможете взяти участь у якомусь заході, пов'язаному з Євробаченням. Одним словом: наше щасливе місце,
– наголосили організатори події.
На єврофанів чекає ціла низка захопливих виступів. Танцювальні постановки 90-х, вечір з ABBA, концерт хору Happy Voices, драг-шоу та виступ українського гурту Go-A – це лише деякі з запланованих заходів. Крім того, на сцену вийде Кончіта Вурст з живим концертом.
Євробачення-2024 пройде в Мальме: дивіться відео онлайн
Скільки коштують квитки на Євробачення-2024
Вартість квитків починається від 145 шведських крон до 3795 крон, а VIP-пакети коштують удвічі більше.
- На перший та другий півфінали квитки на вечірній допрем'єрний показ можна придбати від 145 до 795 шведських крон, або від 510 до 2 800 гривень.
- Тим часом квитки на денний допрем'єрний показ варіюються від 145 до 545 шведських крон (510 – 2 000 гривень).
- На пряму трансляцію першого і другого півфіналу вартість квитків коливається від 525 до 2 395 шведських крон, або від 1 800 до 8 500 гривень.
- Квитки на вечірню репетицію фіналу коштують 525 – 2395 шведських крон (1,8 тисячі – 8,5 тисяч гривень). На післяобідню репетицію гранд-фіналу – від 145 до 1 385 шведських крон (510 – 5 000 гривень).
- Найдорожчі квитки – на пряму трансляцію фіналу – від 860 до 3 795 шведських крон, або від 3 000 до 13 500 гривень.