Ми були на death spot, – alyona alyona та Jerry Heil відреагували на 3 місце на Євробаченні

Українські співачки alyona alyona та Jerry Heil довели, що жоден порядковий номер не стане на заваді учаснику Євробачення, в якого є справжня підтримка. Вони з захватом відреагували на 3 місце у фіналі конкурсу.

Україна здобула бронзу на Євробаченні-2024 – заслужене третє місце. alyona alyona та Jerry Heil відреагували на такий результат у мережі та подякували прихильникам.

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alyona alyona та Jerry Heil про 3 місце на Євробаченні

Представниці України нагадали, що вони були на death spot – так у кулуарах називали другий порядковий номер на Євробаченні. За статистикою, більшість учасників, хто виступав під цим номером, посідав дуже низькі місця. Але цього не сталось з Україною.

Ваша підтримка зробила неймовірне! Ми були на death spot! Статистично всі, хто в ефірі 2-м номером, займав місця від 20 і вище! Ми з вами вирвалися на 3 місце! Ви розумієте, що взагалі ми з вами зробили разом?

– підкреслили співачки.

alyona alyona та Jerry Heil додали, що принагідно вони ще раз привернули увагу до України, згадали про полонених та показали світові, як звучить українська музика.

"Друзі, ми нереально вдячні! Третє місце після такого голосування журі – ось що може зробити обʼєднаний народ! Щиро дуже-дуже вдячні! Вам, всім, хто вболівав, поширював і голосував максимально і звісно, всій нашій надзвичайно працьовитій та талановитій команді!" – додала Jerry Heil.



alyona alyona та Jerry Heil / Фото з інстаграму артисток

Коротко про фінал Євробачення

Фінал Євробачення прогримів у суботу, 11 травня. Переможцями стали представники Швейцарії – Nemo з піснею The Code, які отримали 591 бал від глядачів та членів журі. Друге місце отримав хорват Baby Lasagna із запальним треком Rim Tim Tagi Dim.

У трійці найкращих опинилися представниці України – alyona alyona та Jerry Heil. Сумарно від журі вони отримали 146 балів та ще 307 балів від глядачів – 453 бали. Очевидно, що великий вклад у такий результат зробила саме публіка.

alyona alyona та Jerry Heil не забули скористатися можливістю нагадати про Україну. Вони одягали на інтерв'ю футболки з написом Free Azovstal Defenders.