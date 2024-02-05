Разом знаменитості проведуть три прямі трансляції з Мальме 7, 9 і 11 травня. В останню дату ми дізнаємось, хто виграв на міжнародному пісенному конкурсі.

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Названо ведучих Євробачення-2024

Петра Меде вже вела Євробачення у 2013 році. А у 2016 році зірка працювала в парі разом із Монсом Зелмерлевим, який виграв пісенний конкурс у 2015 році. Ведуча зізналась, що для неї честь – знову стати ведучою Євробачення.

Після того, як спочатку працювала сама, а потім разом із чудовим Монсом Зелмерлевом поруч, я справді чекаю співпраці з Малін. Ми не знаємо один одного раніше, але ми зустрічалися кілька разів зараз, і я вже повністю проданий. З нею буде приємно працювати!

– висловилась вона.

Малін Акерман поділилась, що для неї є звичним виступати перед великою аудиторією, адже вона акторка. Утім, вести Євробачення – це новий виклик і досвід, який вона з радістю приймає.

Я не можу описати свої почуття з цього приводу. Я дуже схвильована й трохи нервую, але в позитивному сенсі. Мені завжди подобалося Євробачення та бути частиною цього фантастичного шоу разом з Петрою – це мрія, яка здійснилася,

– зазначила жінка.

Акерман знімалась у таких серіалах, як The Comeback і Entourage та у фільмах The Heartbreak Kid і Watchmen. Вона виконувала ролі разом із Дженніфер Еністон, Томом Крузом, Сандрою Баллок.

Що наразі відомо про Євробачення-2024