Разом знаменитості проведуть три прямі трансляції з Мальме 7, 9 і 11 травня. В останню дату ми дізнаємось, хто виграв на міжнародному пісенному конкурсі.
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Названо ведучих Євробачення-2024
Петра Меде вже вела Євробачення у 2013 році. А у 2016 році зірка працювала в парі разом із Монсом Зелмерлевим, який виграв пісенний конкурс у 2015 році. Ведуча зізналась, що для неї честь – знову стати ведучою Євробачення.
Після того, як спочатку працювала сама, а потім разом із чудовим Монсом Зелмерлевом поруч, я справді чекаю співпраці з Малін. Ми не знаємо один одного раніше, але ми зустрічалися кілька разів зараз, і я вже повністю проданий. З нею буде приємно працювати!
– висловилась вона.
Малін Акерман поділилась, що для неї є звичним виступати перед великою аудиторією, адже вона акторка. Утім, вести Євробачення – це новий виклик і досвід, який вона з радістю приймає.
Я не можу описати свої почуття з цього приводу. Я дуже схвильована й трохи нервую, але в позитивному сенсі. Мені завжди подобалося Євробачення та бути частиною цього фантастичного шоу разом з Петрою – це мрія, яка здійснилася,
– зазначила жінка.
Акерман знімалась у таких серіалах, як The Comeback і Entourage та у фільмах The Heartbreak Kid і Watchmen. Вона виконувала ролі разом із Дженніфер Еністон, Томом Крузом, Сандрою Баллок.
Що наразі відомо про Євробачення-2024
Шведське місто Мальме вже двічі приймало конкурс. Вперше це сталося 1992 року після перемоги співачки Кароли, а вдруге – 2013, коли перемогу отримала Loreen. Тепер це буде вже втретє.
Слоганом Євробачення-2024 залишається фраза – "United By Music" ("Об'єднані музикою"). Його створили ще в 2023, аби показати партнерство між Великою Британією та Україною. Такий слоган демонструє силу музики в об'єднанні людей з різних країн світу.
- Темою міжнародного пісенного конкурсу стала "Вогні Євробачення". У ній поєднають північне сяйво та звукові еквалайзери. Також використають чимало кольорових градієнтів, аби відтворити яскравий образ Євробачення.