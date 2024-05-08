Беззаперечний фаворит: про що пісня Baby Lasagna, якому пророкують перемогу на Євробаченні-2024

Після виступу представника Хорватії на Євробаченні, його шанси на перемогу, за версією букмекерів, злетіли ще вище – до 36%. Пісня Rim Tim Tagi Dim заполонила серця публіки ще задовго до початку конкурсу.

Хорват Baby Lasagna виступив у першому півфіналі Євробачення-2024 під номером 7. Його трек Rim Tim Tagi Dim викликав бурхливі оплески та гучні крики залу.

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Про що пісня представника Хорватії

Трек розповідає історію хлопця з села, який вирушає в далеку путь. Він очікує нове життя, однак хвилюється за своє майбутнє. А назва пісні Rim Tim Tagi Dim означає вигаданий народний танець з рідного села юнака.

Конкурсним треком Baby Lasagna показав проблему еміграції молоді з Хорватії. Ба більше, пісня створена на основі реальних подій, а саме на досвіді артиста, який шукав кращого життя в Німеччині.

Місія Baby Lasagna – розважати вас, водночас привертаючи увагу до соціальних і духовних викликів, що стоять перед окремими людьми та суспільством. Пісня може здатися веселою та жартівливою, але насправді вона натхненна масовою еміграцією молоді з Хорватії,

– розповів виконавець.

Виступ Baby Lasagna у першому півфіналі: дивіться відео онлайн

Хто пройшов до фіналу Євробачення-2024

Згідно з результатами голосування, Україна та ще 9 країн пройшли до великого фіналу.

Сербія: Teya Dora – Ramonda

Португалія: Іоланда – Grito

Словенія: Raiven – Veronika

Україна: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

Литва: Silvester Belt – Luktelk

Фінляндія: Windows95man – No Rules!

Кіпр: Силія Капсіс – Liar

Хорватія: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim

Ірландія: Bambie Thug – Doomsday Blue

Люксембург: Талі – Fighter

Виступи цих учасників ми побачимо ще раз у гранд-фіналі Євробачення. Вже 11 травня усі дізнаються ім'я нового переможця конкурсу.