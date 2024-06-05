Представниця Польщі на Євробаченні-2024 присвятила пісню Україні: зворушливе відео виступу
Джерело:ДІМ ЄВРОБАЧЕННЯ
На одному зі своїх виступів, представниця Польщі на цьогорічному Євробаченні, LUNA публічно підтримала Україну. Також співачка присвятила пісню країні.
Глядачі концерту позитивно відреагували на слова артистки. Вони зустріли її гучними оплесками.
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На сценi LUNA висловила підтримку Україні, яка щодня продовжує боротися з Росією. До того ж дівчина зізналася, що співчуває громадянам нашої країни.
Те, що відбувається в Україні, відбувається поруч з нами. І тому зараз моє серце дуже сильно б'ється разом з Україною та моїми друзями звідти. Я хотіла би присвятити цю пісню їм,
– поділилася артистка.
Співачка виконала пісню свою пісню Fade. Виконавицю під час виступу супроводжувало жовто-блакитне світло.
LUNA присвятила пісню Україні: дивіться відео онлайн
Євробачення-2024: що відомо про участь LUNA у конкурсі
- У лютому 2024 року LUNA була оголошена польською представницею Євробаченні цього року з піснею The Tower.
- Однак, чимало поляків обурилися вибором професійного журі. Дівчину звинуватили в нечесній перемозі, мовляв, її батько заплатив за перше місце доньки.
- Втім, артистка все одно поїхала в Мальме, що у Швеції. 7 травня вона виступила у першому півфіналі конкурсу. Однак, пройти до гранд-фіналу співачці не вдалося.