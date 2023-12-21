Вона отримала найбільшу кількість голосів – 80 944 (26,78%), тож виступить у фіналі Нацвідбору, який відбудеться 3 лютого 2024 року.

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ANKA стала фіналісткою Нацвідбору

Голосування тривало з 15 по 21 грудня і за цей час до нього долучилися понад 300 тисяч українців. Серед 9 музикантів, які не увійшли до списку фіналістів, обраних за результатами прослуховування, глядачі могли обрати одного, який також матиме можливість виступити у великому фіналі.

Переможницею глядацького голосування стала ANKA, яка приєднається до числа 10 фіналістів з піснею "Палала".

Повний список фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2024

alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

DREVO – Endless chain

INGRET – Keeper

MELOVIN – DREAMER

NAHABA – GLASSS

NAZVA – Slavic English

SKYLERR – Time is running out

YAGODY – Tsunamia

YAKTAK – Lalala

Ziferblat – Place I Call Home

ANKA – "Палала"

Фінал відбудеться 3 лютого 2024 року. У прямому ефірі оберуть виконавця, який представить Україну на Євробаченні-2024 в Швеції.