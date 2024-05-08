Відгримів перший півфінал Євробачення-2024: результати голосування

У Мальме вже показали свої номери представники 15 країн. Однак лише 10 з них вдалося завоювати прихильність глядачів і пройти до фіналу, який відбудеться вже 11 травня.

Згідно з результатами голосування, Україна та ще 9 країн пройшли до великого фіналу і ще раз вийдуть на сцену пісенного конкурсу. Важливо зазначити, що цього року у півфіналах важливі лише результати глядацького голосування.

До теми Україна, Польща, Хорватія запалили на Євробаченні-2024: виступи всіх учасників першого півфіналу

Євробачення-2024: результати голосування у першому півфіналі

Згідно з результатами глядацького голосування, у фінал пройшли такі країни:

Сербія : Teya Dora – Ramonda

: Teya Dora – Ramonda Португалія : Іоланда – Grito

: Іоланда – Grito Словенія : Raiven – Veronika

: Raiven – Veronika Україна : alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria Литва : Silvester Belt – Luktelk

: Silvester Belt – Luktelk Фінляндія : Windows95man – No Rules!

: Windows95man – No Rules! Кіпр: Силія Капсіс – Liar

Силія Капсіс – Liar Хорватія : Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim

: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim Ірландія : Bambie Thug – Doomsday Blue

: Bambie Thug – Doomsday Blue Люксембург: Талі – Fighter



Результати першого півфіналу Євробачення-2024 / Скриншот з відео

А ось попрощались з Євробаченням цього року наступні країни:

Польща : LUNA –The Tower

: LUNA –The Tower Ісландія : Гера Бйорк – Scared of Heights

: Гера Бйорк – Scared of Heights Молдова : Наталія Барбу – In the Middle

: Наталія Барбу – In the Middle Азербайджан : Fahree та Ількін Довлатов – Özünlə apar

: Fahree та Ількін Довлатов – Özünlə apar Австралія: Electric Fields – One Milkali (One Blood)

Зазначимо, що у півфіналах не голосують за представників "Великої п'ятірки", які є засновницями конкурсу та роблять найбільший фінансовий внесок, а також конкурсанта від країни-переможниці.