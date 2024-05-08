Відгримів перший півфінал Євробачення-2024: результати голосування

8 травня 2024, 00:19
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У Мальме вже показали свої номери представники 15 країн. Однак лише 10 з них вдалося завоювати прихильність глядачів і пройти до фіналу, який відбудеться вже 11 травня.

Згідно з результатами голосування, Україна та ще 9 країн пройшли до великого фіналу і ще раз вийдуть на сцену пісенного конкурсу. Важливо зазначити, що цього року у півфіналах важливі лише результати глядацького голосування. 

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Євробачення-2024: результати голосування у першому півфіналі

Згідно з результатами глядацького голосування, у фінал пройшли такі країни:

  • Сербія: Teya Dora – Ramonda
  • Португалія: Іоланда – Grito
  • Словенія: Raiven – Veronika
  • Україна: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
  • Литва: Silvester Belt – Luktelk
  • Фінляндія: Windows95man – No Rules!
  • Кіпр: Силія Капсіс – Liar
  • Хорватія: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim
  • Ірландія: Bambie Thug – Doomsday Blue
  • Люксембург: Талі – Fighter


Результати першого півфіналу Євробачення-2024 / Скриншот з відео 

А ось попрощались з Євробаченням цього року наступні країни: 

  • Польща: LUNA –The Tower
  • Ісландія: Гера Бйорк – Scared of Heights
  • Молдова: Наталія Барбу – In the Middle
  • Азербайджан: Fahree та Ількін Довлатов – Özünlə apar
  • Австралія: Electric Fields – One Milkali (One Blood)

Зазначимо, що у півфіналах не голосують за представників "Великої п'ятірки", які є засновницями конкурсу та роблять найбільший фінансовий внесок, а також конкурсанта від країни-переможниці. 

  • Німеччина: Isaak – Always on the Run
  • Велика Британія: Olly Alexander – Dizzy
  • Франція: Slimane – Mon Amour
  • Італія: Angelina Mango – La noia
  • Іспанія: Nebulossa – Zorra
  • Швеція: Marcus & Martinus – Unforgettable
Автор: Христина Кобак