Організатори ввели нові правила на Євробачення-2024: "Щоб створити найкраще телешоу"

Цьогорічний пісенний конкурс Євробачення зазнав чимало нововведень. Зокрема, з'ясувалося, що фінал пройде дещо інакше.

Річ у тім, що нові правила стосуються формату проведення жеребкування. Організатори планують зробити захопливий гранд-фінал.

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Які зміни відбулися у жеребкуванні

Раніше фіналісти визначали порядок своїх виступів, тягнучи аркуш паперу, щоб вирішити, чи виступатимуть вони до або після номера 13. Однак, за новою системою вони обиратимуть свій порядковий номер серед трьох категорій: перша половина шоу, друга половина та вибір продюсера. Тепер буде 6 місць на вибір у першій половині, 6 місць у другій половині та 13 місць у категорії "вибір продюсера".

Вся річ у тому, щоб створити найкраще телешоу та дати всім артистам шанс сяяти. У попередні роки, маючи лише жеребкування першої та другої половини, ви могли виявити, що багато балад потрапили в одну частину шоу або багато фаворитів були обрані для виконання в одній половині. Додавання Producer's Choice дає мені можливість створити ще кращий потік різних темпів і ще більш захопливий гранд-фінал,

– пояснив Крістер Бьоркман, продюсер цьогорічного конкурсу.

Які ще нововведення діятимуть на цьогорічному Євробаченні