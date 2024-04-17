Річ у тім, що нові правила стосуються формату проведення жеребкування. Організатори планують зробити захопливий гранд-фінал.
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Які зміни відбулися у жеребкуванні
Раніше фіналісти визначали порядок своїх виступів, тягнучи аркуш паперу, щоб вирішити, чи виступатимуть вони до або після номера 13. Однак, за новою системою вони обиратимуть свій порядковий номер серед трьох категорій: перша половина шоу, друга половина та вибір продюсера. Тепер буде 6 місць на вибір у першій половині, 6 місць у другій половині та 13 місць у категорії "вибір продюсера".
Вся річ у тому, щоб створити найкраще телешоу та дати всім артистам шанс сяяти. У попередні роки, маючи лише жеребкування першої та другої половини, ви могли виявити, що багато балад потрапили в одну частину шоу або багато фаворитів були обрані для виконання в одній половині. Додавання Producer's Choice дає мені можливість створити ще кращий потік різних темпів і ще більш захопливий гранд-фінал,
– пояснив Крістер Бьоркман, продюсер цьогорічного конкурсу.
Які ще нововведення діятимуть на цьогорічному Євробаченні
- Перша зміна стосується виступів країн Великої п'ятірки, а також тогорічного переможця Швеції у фіналі. Вони уперше в історії виступлять наживо. У попередні роки представники цих країн виступали лише у гранд-фіналі, а фрагменти їхніх генеральних репетицій транслювалися під час півфіналів.
- Також було запроваджено нововведення щодо часу голосування глядачів. На відміну від попередніх років, коли голосування починалося після того, як всі учасники завершили свої виступи, у 2024 році воно розпочнеться безпосередньо перед виходом на сцену першого конкурсанта.
- До того ж відбулися зміни для глядачів з країн, які не беруть участі в Євробаченні. Тепер вони матимуть 24 години для того, щоб віддати свої голоси за улюблених виконавців. Крім того, онлайн-голосування розпочнеться після другої генеральної репетиції перед півфіналом та фіналом і триватиме до завершення виступів.