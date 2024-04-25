"Їдемо за перемогою": Jerry Heil та alyona alyona вирушили на Євробачення-2024
Джерело:Євробачення Україна
Jerry Heil та alyona alyona та українська делегація відправилась у Швецію. Там артистки представлять Україну на Євробаченні-2024.
До Євробачення-2024 залишилося обмаль часу, а тому українська команда посилено готується до музичного конкурсу. Відтепер підготовка відбуватиметься у шведському Мальме.
Цікаво Пробирає до мурах: Jerry Heil та alyona alyona виступили з live-версію оновленої Teresa&Maria
Jerry Heil та alyona alyona їдуть на Євробачення
Дует українських артисток – Jerry Heil та alyona alyona – вирушили на Євробачення-2024. Сьогодні, 25 квітня, дівчата разом з українською делегацією сіли на поїзд до Мальме.
Jerry Heil та alyona alyona їдуть на Євробачення / Фото з інстаграму Суспільного
На пероні на табло засвітився напис "Євробачення – Експрес". На прощання Jerry Heil та alyona alyona зробили фото з українським прапором.
"Їдемо за перемогою", – написала у сторіз ведуча Анна Тульєва.
До того ж представниці України виконали конкурсну пісню Teresa & Maria на пресконференції перед виїздом на Євробачення-2024. Їхня композиція знову зазвучала вже на пероні.
Jerry Heil та alyona alyona – Teresa & Maria: відео
Останні новини про Євробачення
- За декілька тижнів до конкурсу alyona alyona та Jerry Heil вирішили прочинити завісу та продемонструвати сценічні костюми. Яна позуватиме у чорних штанах-палаццо та мінісукні від грузинського бренду. Тоді як реперка постане на сцені у чорній шкіряній куртці та штанах зі сріблястими вставками.
- Речницею від України цього року буде співачка Джамала, яка перемогла на Євробаченні у 2016 році. Вона оголосить бали від національного журі у прямому етері фіналу конкурсу.
- Шведська телерадіокомпанія SVT нарешті показала, який вигляд матиме сцена Євробачення. Вона створена у кольорах конкурсу та відтінках північного сяйва. Над сценою є п'ять кубів, які створюють оригінальну композицію.