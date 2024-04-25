До Євробачення-2024 залишилося обмаль часу, а тому українська команда посилено готується до музичного конкурсу. Відтепер підготовка відбуватиметься у шведському Мальме.

Цікаво Пробирає до мурах: Jerry Heil та alyona alyona виступили з live-версію оновленої Teresa&Maria

Jerry Heil та alyona alyona їдуть на Євробачення

Дует українських артисток – Jerry Heil та alyona alyona – вирушили на Євробачення-2024. Сьогодні, 25 квітня, дівчата разом з українською делегацією сіли на поїзд до Мальме.



Jerry Heil та alyona alyona їдуть на Євробачення / Фото з інстаграму Суспільного

На пероні на табло засвітився напис "Євробачення – Експрес". На прощання Jerry Heil та alyona alyona зробили фото з українським прапором.

"Їдемо за перемогою", – написала у сторіз ведуча Анна Тульєва.

До того ж представниці України виконали конкурсну пісню Teresa & Maria на пресконференції перед виїздом на Євробачення-2024. Їхня композиція знову зазвучала вже на пероні.

Jerry Heil та alyona alyona – Teresa & Maria: відео

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