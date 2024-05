Йдеться про Йоста Кляйна з Нідерландів. Спершу його відсторонили від генеральної репетиції через "інцидент" після прогону "параду прапорів", а згодом взагалі оголосили, що не виступатиме у фіналі.

Не пропустіть alyona alyona & Jerry Heil виступили у фіналі Євробачення-2024: номер, що проймає до мурах

Тож у гранд-фіналі ми побачили виступи 25 вокалістів. Це неймовірні різножанрові постановки, кожна з яких знайшла місце у серцях єврофанів. Якими були виступи фіналістів Євробачення-2024 – дивіться далі на Show 24.

Відео виступів всіх фіналістів Євробачення-2024

Євробачення-2024 фінал – Швеція – Marcus & Martinus – Unforgettable: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 фінал – Україна – alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 фінал – Німеччина – Isaak – Always on the Run: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 фінал – Люксембург – Талі – Fighter: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 фінал – Ізраїль – Eden Golan – Hurricane: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 фінал – Литва – Silvester Belt – Luktelk: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 фінал – Іспанія – Nebulossa – Zorra: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 фінал – Естонія – 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 фінал – Ірландія – Bambie Thug – Doomsday Blue: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 фінал – Латвія – Dons — Hollow: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 фінал – Греція – Marina Satti – ZARI: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 фінал – Велика Британія – Olly Alexander – Dizzy: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 фінал – Норвегія – Gåte – Ulveham: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 фінал – Італія – Angelina Mango – La noia: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 фінал – Сербія – Teya Dora – Ramonda: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 фінал – Фінляндія – Windows95man – No Rules!: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 фінал – Португалія – Іоланда – Grito: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 фінал – Вірменія – LADANIVA – Jako: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 фінал – Кіпр – Силія Капсіс – Liar: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 фінал – Швейцарія – Nemo – The Code: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 фінал – Словенія – Raiven – Veronika: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 фінал – Хорватія – Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 фінал – Грузія – Nutsa Buzaladze – Firefighter: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 фінал – Франція – Slimane – Mon Amour: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 фінал – Австрія – Kaleen – We Will Rave: дивіться відео онлайн