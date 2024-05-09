Претендує на друге місце: Швейцарія запалила сцену неймовірним виступом на Євробаченні-2024
Цьогоріч Швейцарію на Євробаченні представляють Nemo. Вони вже представили свою пісню та символічний номер у другому півфіналі музичного конкурсу.
Швейцарія є одним із фаворитів букмекерів – певний час країна посідала першу сходинку в рейтингу. Зараз йому пророкують друге місце на Євробаченні, однак все ще може змінитися, пише Show 24.
Важливо Онлайн-трансляція другого півфіналу Євробачення-2024: прямий ефір зі Швеції
Яким був виступ Швейцарії
Сьогодні, 9 травня, представники Швейцарії виступили у другому півфіналі пісенного конкурсу. Країну представив молодий виконавець Nemo, який визначає себе як небінарну особу та просить звертатися до нього з займенником "вони".
Nemo виступили у яскравому образі в червоно-помаранчевому вбранні. Родзинкою їхнього номера став супутник, що крутився посеред сцени. Nemo продемонстрували неймовірний вокал та запалили сцену Євробачення. У пісні вони поєднали різні стилі музики – оперу, електро та поп. Фани не шкодували оплесків для Nemo.
Nemo — The Code: дивіться відео онлайн
Що відомо про музиканта
Немо Меттлер, більш відомі публіці як Nemo, пишуть пісні, продюсують інших виконавців. Вони грають на кількох інструментах: скрипці, фортепіано, барабанах.
У 2016 році Nemo випустили сингл, що швидко завірусився у соцмережах. Так вони вперше стали популярними. Nemo отримали 5 нагород Swiss Music Awards. У Швейцарії Nemo здобули впізнаваність після участі в найбільшому швейцарському реп-заході SRF Bounce Cypher.
"Для мене неймовірна честь представляти Швейцарію на пісенному конкурсі Євробачення. Ця платформа пропонує величезну можливість будувати мости між різними культурами та поколіннями", – поділилися Nemo.
Конкурсна пісня The Code розповідає про пошук своєї ідентичності та свободу після прийняття своєї особистості.
- У другому півфіналі Євробачення виступить 16 учасників з різних країн, з них лише 10 конкурсантів пройде до великого фіналу. Окрім того, за новими правилами, ми познайомимося з другою частиною "великої п'ятірки" – представниками Франції, Італії та Іспанії, їхніми конкурсними піснями та номерами. Гранд-фінал відбудеться вже 11 травня, у суботу.