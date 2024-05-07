alyona alyona та Jerry Heil феєрично виступили у півфіналі Євробачення-2024: потужне відео

Представниці від України на Євробаченні-2024 запалили сцену шведського Мальме. Виступ дівчат викликав хвилю овацій та захоплення глядачів.

До того ж дует нарешті показав фінальний варіант номеру з піснею Teresa&Maria.Так, артистки досягли бажаного результату.

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alyona alyona і Jerry Heil виступили у півфіналі Євробачення

У півфіналі alyona alyona та Jerry Heil виконали пісню Teresa&Maria про важливість об'єднання жінок. Цей трек натхненний силою українських дівчат, які зіштовхнулися з багатьма випробуваннями під час війни.

На сцені Євробачення alyona alyona та Jerry Heil показали оновлений номер – він став більш динамічним, ніж на Нацвідборі. Це гармонійне і водночас ефектне поєднання візуальних деталей із вокалом і репом дівчат.

Виступ дівчат почався з появи Яни, з кожним кроком якої на сцені з'являлася голографія води. Помітно, що образ співачки вдосконалили, підрізавши їй сукню.

Далі артистка підіймається горою, ніби долаючи перешкоди, які спіткають жінок. Водночас Альона зачитала реп на фоні українських дівчат, що теж символізує значення конкурсної пісні.

Дівчата закінчили виступ поставши на фоні жінок, які уособлюють жіночих дів. Артистки наприкінці подякували Європі за підтримку України.

Зал жваво відреагував на виступ дуету. Глядачі проводжали артисток бурхливими оплесками.

Виступ alyona alyona і Jerry Heil на Євробаченні-2024: дивіться відео онлайн

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