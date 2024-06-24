У жовто-блакитному вінку: Влада Зінченко показала, з ким вболівала за чоловіка на Євро-2024

Нещодавно пройшов футбольний матч між Україною та Словаччиною, де перемогла наша збірна. Дружина Олександра Зінченка, Влада, спостерігала за грою та вболівала за чоловіка.

Вона опублікувала світлини, які зробила під час гри. До того ж блогерка зізналася, з ким тоді підтримувала свого коханого.

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Влада показала серію фото, на яких постала у жовто-блакитній футболці, джинсових шортах і вінку у кольорах українського прапора. Водночас на руках жінка тримає свою доньку Єву, яка була одягнена у схоже вбрання.

Зінченко зазначила, що вчетверте відвідала чемпіонат Європи з футболу. Так, вона поділилася кадрами, на яких була присутньою на грі з 2012 року. Втім, цього разу Владу супроводжувала особлива компанія.

Моє четверте Євро, цього разу в найкращій компанії донечки,

– написала дружина футболіста.

Цікаво, що користувачі підмітили неабияку схожість доньки Єви зі своїм батьком. Також шанувальників зворушили сімейні кадри під час футбольної гри.

"Владо, ви справжній талісман команди і Єва тепер також!";

"Підтримка – найголовніше, а така ще й найдорожча";

"Маленька копія татка";

"Єва схожа на Олександра";

"Копія Зінченко";

"Єва так схожа на тата";

"Цей віночок вже став невід'ємною частиною кожного Євро!".

Що відомо про перемогу збірної України