Вона опублікувала світлини, які зробила під час гри. До того ж блогерка зізналася, з ким тоді підтримувала свого коханого.
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Влада показала серію фото, на яких постала у жовто-блакитній футболці, джинсових шортах і вінку у кольорах українського прапора. Водночас на руках жінка тримає свою доньку Єву, яка була одягнена у схоже вбрання.
Зінченко зазначила, що вчетверте відвідала чемпіонат Європи з футболу. Так, вона поділилася кадрами, на яких була присутньою на грі з 2012 року. Втім, цього разу Владу супроводжувала особлива компанія.
Моє четверте Євро, цього разу в найкращій компанії донечки,
– написала дружина футболіста.
Цікаво, що користувачі підмітили неабияку схожість доньки Єви зі своїм батьком. Також шанувальників зворушили сімейні кадри під час футбольної гри.
- "Владо, ви справжній талісман команди і Єва тепер також!";
- "Підтримка – найголовніше, а така ще й найдорожча";
- "Маленька копія татка";
- "Єва схожа на Олександра";
- "Копія Зінченко";
- "Єва так схожа на тата";
- "Цей віночок вже став невід'ємною частиною кожного Євро!".
Що відомо про перемогу збірної України
- 17 червня, відбувся перший вихід збірної України на Євро-2024. Команда програла Румунії, однак вона ще мала шанси на прохід у плей-оф.
- 21 червня, на стадіоні "Меркур-Шпіль-арена" у Дюссельдорфі відбувся матч збірних України та Словаччини. У команді відбулась заміна: на лаві запасних залишилися Андрій Лунін, Юхим Конопля, Тарас Степаненко та Віктор Циганков. Їхні місця на полі зайняли Анатолій Трубін, Олександр Тимчик, Володимир Бражко та Андрій Ярмоленко.
- На 54 хвилині Україна забила перший гол на чемпіонаті. За 10 хвилин до завершення основного часу Яремчук забив другий переможний гол.