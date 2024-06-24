Вона опублікувала світлини, які зробила під час гри. До того ж блогерка зізналася, з ким тоді підтримувала свого коханого.

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Влада показала серію фото, на яких постала у жовто-блакитній футболці, джинсових шортах і вінку у кольорах українського прапора. Водночас на руках жінка тримає свою доньку Єву, яка була одягнена у схоже вбрання.

Зінченко зазначила, що вчетверте відвідала чемпіонат Європи з футболу. Так, вона поділилася кадрами, на яких була присутньою на грі з 2012 року. Втім, цього разу Владу супроводжувала особлива компанія.

Моє четверте Євро, цього разу в найкращій компанії донечки,

– написала дружина футболіста.

Цікаво, що користувачі підмітили неабияку схожість доньки Єви зі своїм батьком. Також шанувальників зворушили сімейні кадри під час футбольної гри.

"Владо, ви справжній талісман команди і Єва тепер також!";

"Підтримка – найголовніше, а така ще й найдорожча";

"Маленька копія татка";

"Єва схожа на Олександра";

"Копія Зінченко";

"Єва так схожа на тата";

"Цей віночок вже став невід'ємною частиною кожного Євро!".

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