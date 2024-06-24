Она опубликовала фотографии, которые сделала во время игры. К тому же блогер призналась, с кем тогда поддерживала своего любимого.

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Влада показала серию фото, на которых предстала в желто-голубой футболке, джинсовых шортах и венке в цветах украинского флага. В то же время на руках женщина держит свою дочь Еву, которая была одета в похожий наряд.

Зинченко отметила, что в четвертый раз посетила чемпионат Европы по футболу. Так, она поделилась кадрами, на которых присутствовала на игре с 2012 года. Впрочем, этот раз Владу сопровождала особая компания.

Мое четвертое Евро, на этот раз в лучшей компании дочери,

– написала жена футболиста.

Интересно, что пользователи подметили большое сходство дочери Евы со своим отцом. Также поклонников тронули семейные кадры во время футбольной игры.

"Влада, вы настоящий талисман команды и Ева теперь тоже!";

"Поддержка – самое главное, а такая еще и самая дорогая";

"Маленькая копия папы";

"Ева похожа на Александра";

"Копия Зинченко";

"Ева так похожа на папу";

"Этот веночек уже стал неотъемлемой частью каждого Евро!".

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