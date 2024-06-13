Євгенія Власова чесно відповіла, чи спілкується з кумом Костянтином Меладзе, який замовчує війну

Костянтин Меладзе є хрещеним батьком для 19-річної доньки Євгенії Власової. Артистка зізналася, чи підтримує зв'язок з росіянином.

Наприкінці січня цього року співачка прокоментувала замовчування війни своїм кумом. Вона підкреслила, що той має свої гріхи, тому варто дуже категоричного ставитися до цього.

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Власова розповіла, що спілкується з Костянтином. Попри те, що він ніяк не висловлюється стосовно повномасштабного вторгнення, жінка продовжує захищати свого кума.

"Ми з ним листувалися в соцмережі цими днями", – зазначила співачка.

Виконавиця поділилася, що 24 лютого 2022 року Меладзе був в Україні. Ба більше, саме Костянтин допоміг їй виїхати в безпечне місце. За словами Євгенії, тоді було складно купити квитки, тому вона дуже вдячна чоловікові за цей вчинок.

До того ж, як зізналася Власова, він був дуже розгубленим у перші дні повномасштабного вторгнення, через це і мовчав. Артистка запевнила, що може звернутися до Меладзе за фінансовою допомогою. Також Костянтин не залишає без уваги хрещеницю Ніну і надсилає їй гроші, коли та цього потребує.

Євгенія Власова про спілкування з Костянтином Меладзе: дивіться відео онлайн

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