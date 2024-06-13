Наприкінці січня цього року співачка прокоментувала замовчування війни своїм кумом. Вона підкреслила, що той має свої гріхи, тому варто дуже категоричного ставитися до цього.
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Власова розповіла, що спілкується з Костянтином. Попри те, що він ніяк не висловлюється стосовно повномасштабного вторгнення, жінка продовжує захищати свого кума.
"Ми з ним листувалися в соцмережі цими днями", – зазначила співачка.
Виконавиця поділилася, що 24 лютого 2022 року Меладзе був в Україні. Ба більше, саме Костянтин допоміг їй виїхати в безпечне місце. За словами Євгенії, тоді було складно купити квитки, тому вона дуже вдячна чоловікові за цей вчинок.
До того ж, як зізналася Власова, він був дуже розгубленим у перші дні повномасштабного вторгнення, через це і мовчав. Артистка запевнила, що може звернутися до Меладзе за фінансовою допомогою. Також Костянтин не залишає без уваги хрещеницю Ніну і надсилає їй гроші, коли та цього потребує.
Євгенія Власова про спілкування з Костянтином Меладзе: дивіться відео онлайн
Що відомо про громадянську позицію Костянтина Меладзе
- Продюсер замовчує повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Чоловік опублікував чорний квадрат у своїх соцмережах, як прояв протесту. Однак, на цьому Костянтин і зупинився.
- Втім, Меладзе і наразі продовжує активно працювати на російську аудиторію, випускаючи нові треки.
- У 2022 році Костянтин розлучився з Вірою Брежнєвою після 8 років шлюбу.
- За словами Власової, Меладзе сильно переживає через війну в Україні, але не коментує, бо має бізнес і статки у Росії.