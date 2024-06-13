В конце января этого года певица прокомментировала замалчивание войны своим кумом. Она подчеркнула, что тот имеет свои грехи, поэтому стоит очень категоричного относиться к этому.
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Власова рассказала, что общается с Константином. Несмотря на то, что он никак не высказывается относительно полномасштабного вторжения, женщина продолжает защищать своего кума.
"Мы с ним переписывались в соцсетях на днях", – отметила певица.
Исполнительница поделилась, что 24 февраля 2022 года Меладзе был в Украине. Более того, именно Константин помог ей выехать в безопасное место. По словам Евгении, тогда было сложно купить билеты, поэтому она очень благодарна мужчине за этот поступок.
К тому же, как призналась Власова, он был очень растерянным в первые дни полномасштабного вторжения, из-за этого и молчал. Артистка заверила, что может обратиться к Меладзе за финансовой помощью. Также Константин не оставляет без внимания крестницу Нину и присылает ей деньги, когда та в этом нуждается.
Евгения Власова об общении с Константином Меладзе: смотрите видео онлайн
Что известно о гражданской позиции Константина Меладзе
- Продюсер замалчивает полномасштабное вторжение России в Украину. Мужчина опубликовал черный квадрат в своих соцсетях, как проявление протеста. Однако, на этом Константин и остановился.
- Впрочем, Меладзе и сейчас продолжает активно работать на российскую аудиторию, выпуская новые треки.
- В 2022 году Константин развелся с Верой Брежневой после 8 лет брака.
- По словам Власовой, Меладзе сильно переживает из-за войны в Украине, но не комментирует, потому что имеет бизнес и состояние в России.