Кричав і погрожував вбивством: Емеральд розповіла нові деталі у справі проти Стипанюка

Колишня військова Євгенія Емеральд досі намагається позбавити батьківських прав ексчоловіка Євгена Стипанюка. Вона розкрила деталі перебігу судової справи та поділилася маленькою перемогою.

За словами військової, Деснянський районний суд міста Києва постановив видати Стипанюку обмежувальний припис терміном на 6 місяців. Тоді чоловік подав на апеляцію, проте він отримав негативну відповідь, чому не може не радіти Євгенія.

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Показовий виступ Стипанюка

28 лютого Євген Стипанюк прийшов до зали Київського апеляційного суду у військовій формі. Євгенія вважає це спекуляцією задля підняття власного авторитету. Далі чоловік намагався підготуватися до засідання, публічно перечитавши шпаргалку, написану його адвокатом.

Виступ цього "актора" також насмішив присутніх – він постійно повторював, що є воїном і брехав, що повністю забезпечує доньку,

– зазначає Євгенія.

Водночас судді намагалися звернути увагу Стипанюка на те, що сказане ним взагалі не стосується справи. Однак, чоловік ніяк не відреагував на слова суддів і почав кричати про зраду Євгенії. Ба більше, він погрожував ексдружині вбивством.

Як зауважує Євгенія, під час оголошення суддею про часткове задоволення апеляції, Стипанюк та його адвокат почали показово радіти й обійматися. Однак, коли вони почули про залишення в силі обмежувального припису, їхня радість зникла. Пізніше Стипанюк звинуватив суд у "незаконному рішенні" та пообіцяв подати касаційну скаргу.

Євгенія здивована такою поведінкою чоловіка та його неповагою до суду. Водночас жінка подякувала суддям за зважене рішення. Хоч вона й зараз перебуває на важкому шляху, проте "правда перемогла і цього разу".

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