Зазначимо, що ще раніше Євгенія розповідала, що Стипанюк часто буває у Києві, хоча в цей час "числиться" на передовій. На цей раз ексвійськова переконана, що весело відгулявши свята в столиці, Євген приїхав на позиції ЗСУ і намагається переконати інших, що дійсно воює, опублікувавши відео на тлі бліндажа.

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Так, Стипанюк виставив ролик у військовій формі, де показав, як копає бліндаж. У відео він сказав: "В мене свій Київ на Донеччині. Хочу запросити всіх у гості – бліндаж покопати. Все для перемоги!".

Емеральд "пройшлася" по відео колишнього

Поліцейська в декреті зазначила, що військовослужбовець, який з самого ранку копає окопи та бліндажі не може мати білосніжний халат, чисті рукавички й шапку. Крім того, вона додала, що сам бліндаж має бути свіжий, а на відео видно, що робота там давно не велася, бо його стінки замерзли й припали снігом.

Цей фейковий "фронтовик" каже, що риє бліндаж аж із 6-ї години ранку – цікаво, як він так довго працює, не знявши плитоноску?! Якийсь Джон Рембо, не інакше. Але при цьому Стипанюк настільки відчайдушний, що навіть не вдягнув каску,

– наголосила Євгенія.

Ексвійськова підкреслила, що для демонстрації своїх "надзусиль" її колишній чоловік лише вирив лопатою невелику ямку.

"Зверніть увагу, як виглядає Стипанюк – акуратна борідка, свіже обличчя людини, яка живе в комфорті і явно не дуже перенапружується. Акуратний маскхалат, чистенькі рукавички й шапка. Не дуже схоже на людину, зайняту земляними роботами", – зазначила Емеральд.

Що Євгенія Емеральд говорила про військову службу ексчоловіка

Поліцейська в декреті розповідала, що Стипанюк – охоронець Ляшка і працює ним вже понад 6 років. Відповідно, як розповіла Євгенія, часто "прикривався" екснардепом.

Так, як зазначила жінка, Євген залишається на посаді попри те, що воює "на фронті".

"В мене є дуже багато відео- і фото матеріалів продатованих, що людина перебувала весь час в Києві попри те, що вона отримує найвищу зарплатню ЗСУ, наче з "нуля" не вилазить", – розповідала Емеральд.

Вона також зазначила, що є багато свідків, які бачили Стипанюка в Києві. Наприклад, сусіди. Крім того, за словами Євгенії, є відео з камер спостереження.