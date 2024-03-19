По словам военной, Деснянский районный суд города Киева постановил выдать Стипанюку ограничительное предписание сроком на 6 месяцев. Тогда мужчина подал на апелляцию, однако он получил отрицательный ответ, чему не может не радоваться Евгения.

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Показательное выступление Стипанюка

28 февраля Евгений Стипанюк пришел в зал Киевского апелляционного суда в военной форме. Евгения считает это спекуляцией для поднятия собственного авторитета. Далее мужчина пытался подготовиться к заседанию, публично перечитав шпаргалку, написанную его адвокатом.

Выступление этого "актера" также насмешило присутствующих – он постоянно повторял, что является воином и врал, что полностью обеспечивает дочь,

– отмечает Евгения.

В то же время судьи пытались обратить внимание Стипанюка на то, что сказанное им вообще не касается дела. Однако, мужчина никак не отреагировал на слова судей и начал кричать об измене Евгении. Более того, он угрожал экс-супруге убийством.

Как отмечает Евгения, во время объявления судьей о частичном удовлетворении апелляции, Стипанюк и его адвокат начали показательно радоваться и обниматься. Однако, когда они услышали об оставлении в силе ограничительного предписания, их радость исчезла. Позже Стипанюк обвинил суд в "незаконном решении" и пообещал подать кассационную жалобу.

Евгения удивлена таким поведением мужа и его неуважением к суду. В то же время женщина поблагодарила судью за взвешенное решение. Хотя она и сейчас находится на трудном пути, однако "правда победила и на этот раз".

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