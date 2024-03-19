За словами військової, Деснянський районний суд міста Києва постановив видати Стипанюку обмежувальний припис терміном на 6 місяців. Тоді чоловік подав на апеляцію, проте він отримав негативну відповідь, чому не може не радіти Євгенія.

До слова Фейковий "фронтовик", – Емеральд жорстко "пройшлася" по відео ексчоловіка Стипанюка з передової

Показовий виступ Стипанюка

28 лютого Євген Стипанюк прийшов до зали Київського апеляційного суду у військовій формі. Євгенія вважає це спекуляцією задля підняття власного авторитету. Далі чоловік намагався підготуватися до засідання, публічно перечитавши шпаргалку, написану його адвокатом.

Виступ цього "актора" також насмішив присутніх – він постійно повторював, що є воїном і брехав, що повністю забезпечує доньку,

– зазначає Євгенія.

Водночас судді намагалися звернути увагу Стипанюка на те, що сказане ним взагалі не стосується справи. Однак, чоловік ніяк не відреагував на слова суддів і почав кричати про зраду Євгенії. Ба більше, він погрожував ексдружині вбивством.

Як зауважує Євгенія, під час оголошення суддею про часткове задоволення апеляції, Стипанюк та його адвокат почали показово радіти й обійматися. Однак, коли вони почули про залишення в силі обмежувального припису, їхня радість зникла. Пізніше Стипанюк звинуватив суд у "незаконному рішенні" та пообіцяв подати касаційну скаргу.

Євгенія здивована такою поведінкою чоловіка та його неповагою до суду. Водночас жінка подякувала суддям за зважене рішення. Хоч вона й зараз перебуває на важкому шляху, проте "правда перемогла і цього разу".

Подробиці скандалу Емеральд та Стипанюка