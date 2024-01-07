Колишня військова Євгенія Емеральд не оминула увагою скандал навколо зіркової художниці Соні Морозюк. Вона розкритикувала дівчину та нагадала про картини російською мовою.

До теми Соня Морозюк порушила мовчання щодо корупційного скандалу навколо нареченого та його батька

Євгенія Емеральд про Соню Морозюк та її творчість

Поліцейська у декреті різко висловилась про творчість художниці. Вона наголосила, що всякі публічні матеріали мають бути державною.

Випадково в одного блогера побачила. Вона щось записувала і на тлі була картина цієї майстрині. Свіжа картина, бо подібна була на її виставці. Цікава деталь – картина написана російською мовою. Їй не більше як місяць. В побуті ви розмовляйте як хочете, але все що йде в маси, транслюється, має бути державною мовою,

– помітила Емеральд.

Євгенія Емеральд про російські картини Морозюк: відео

Євгенія Емеральд дорікнула тим українцям, які захищають корупцію та російські картини Соні Морозюк, яких немало. Особливо її обурює, коли порівнюють мову окупанта з англійською.

"Мені страшно за суспільство. Ще раз для особливих: все, що в інформаційному просторі має бути українською мовою. Творчість, культура, книги, фільми, картини – українською. Такі видатні люди, як Стус – за це померли. А ви зараз це виправдовуєте. Краще бути бунтівницею, ніж рабинею. Краще мати критичне мислення, ніж бути стадом. Краще почитати Довженка "Україна в огні", ніж іти на виставку "Мазня", – підсумувала ексвійськова.

Євгенія Емеральд про важливість української мови / Фото з інстаграм-сторіз

Перша реакція Морозюк та відповідь Емеральд

Вчора Соня Морозюк прокоментувала скандал навколо її нареченого та його батька Ігоря Гринкевича, якого підозрюють у розкраданні державних коштів. Вона заявила, що не цікавилась справами Романа (з яким у стосунках 5 місяців), але готова з бойфрендом розійтись, якщо звинувачення будуть правдивими.

Щодо своїх статків Соня Морозюк каже, що "створила себе сама". PORSCHE купила собі ще до стосунків і готова подавати декларацію; до грошей Романа відношення немає, як і до "відмивання коштів". Під її дописом безліч коментарів, серед них і репліка Євгенії Емеральд.

"А чому нічого не сказано про приміщення за 250 тисяч доларів, яке куплене не так давно? Чого тільки про Порш?" – дорікнула колишня військова. Відповіді не надійшло.