"Копія мами": Євген Кот показав зворушливі фото з новонародженою донькою

21 липня 2024, 10:13
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Євген Кот

На початку липня Євген Кот і його дружина Наталія Татарінцева вперше стали батьками. Тепер вони часто діляться з підписниками подробицями про своє батьківство та публікують милі фото з донечкою. 

Так, нещодавно подружжя розсекретило ім'я первістки. Тепер танцівник поділився, як проводить час з донечкою.

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Євген Кот показав, як разом з донькою спить. Також хореограф виставив спільні світлини з коханою та Лелею. На додаток Євген опублікував кадри, де тримає донечку на руках і цілує її. 

Татова квіточка,
– зазначив танцівник під дописом. 

Щасливі кадри родини викликали теплу реакцію підписників. Фанати відзначили схожість дівчинки з мамою Наталією та побажали родині щастя.

  • "Останнє фото – ну просто копія Наталочки. Нехай ангел охоронець оберігає";
  • "Бозе яка милота, щастя вам і вашій красуні";
  • "Мило дивитись на вас, котики. Так тримати, дуже раді за вас";
  • "Щасливий татко";
  • "На Наталю схожа";
  • "Квіточка то татова, але мамина копія"
  • "От уже і любить татко".

Нагадаємо, у зіркового подружжя донечка народилася 10 липня. Наталія Татарінцева народжувала в приватній лікарні в Україні, і, за її словами, роди виявилися складним.

Автор: Софія Хомишин