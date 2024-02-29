Євген Кот навів приклад, що може стати з українською культурою, якщо не працювати над цією сферою. Він пригадав шоу дружини Пєскова Тетяни Навки, де вона й решта організаторів цинічно вкрали українські пісні.
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Чому важливо вкладати кошти в культуру – думка Євгена Кота
Шоу на льоду дружині Пєскова допомагали створювати колишні українці та колеги Євгена Кота – Василь Козар і Віталій Савченко.
Вони переклали українські народні пісні й пісні різних виконавців українських російською і просувають їх. Я тому й кажу, не вкладаймо в культуру, і ось вам приклад. Не вкладати в культуру – і скоро ми будемо "Ніч яка місячна" слухати тут, у нас, російською,
– вважає Євген Кот.
На думку хореографа, за цією самою схемою працює мовне питання й поширення українського контенту, що також дуже важливо. Для Кота очевидно, що першочергово бюджетні кошти мають йти на захист держави та потреби Збройних Сил. Але й культура не може залишатись осторонь, особливо просування українського за кордоном.
"Ми маємо розуміти, що країна-агресор максимально працює в царині культури й в царині контенту, вкладаючи туди кошти і потім максимально впливаючи на наших людей. Ми маємо вкладати і знаходити певне фінансування, воно може бути приватне чи неприватне, але цим теж мають займатися державні інституції. Культура впливає на маси", – підкреслив танцівник.
Як російське шоу покрало українські пісні
- Організаторкою шоу на льоду є Тетяна Навка – дружина Дмитра Пєскова, прессекретаря російського диктатора. Для одного з виступів у рамках цього проєкту росіяни переклали пісню Христини Соловій "Тримай" російською. Окрім неї, вкрали й легендарну композицію "Ніч яка місячна".
- Христина Соловій вирішила, що не заплющуватиме очі на цинічну крадіжку, а буде судитися. Вона розпочала пошук фізичних та юридичних осіб, що причетні до російського шоу. Вже вдалося дізнатися, що його режисером є українець Василь Козар, родом із Закарпаття.