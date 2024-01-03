Український хореограф Євген Кот та його дружина Наталія Татаринцева скоро стануть батьками вперше. Цією новиною вони вирішили поділитися з найріднішими – батьками Наталії.

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Як батьки відреагували на новину

Євген Кот показав відео, яке зняв у помешканні батьків своєї дружини. Подружжя вручило їм позитивний тест на вагітність. Не обійшлося без гумору – тесть Кота пожартував, що це експрес-тест на коронавірус.

Коли ж мати Наталії збагнула, що стане бабусею, не повірила своїм очам. Вона почала ніжно обіймати доньку.

Реакція батьків Наталії на вагітність: відео

Євген Кот і Наталія Татарінцева стануть батьками

Хореограф та гімнастка близько 4 років намагалися завагітніти. Лікарі не прогнозували їм успіху й поставили діагноз – безпліддя. Пара продовжувала намагатися, вони працювали з репродуктологом і готувалися до ЕКО.

Євген і Наталія не відкидали варіант всиновлення. Вони вже телефонували у будинки, де опікувались дітьми. Та все сподівалися, що зможуть завагітніти і народити самостійно.

Коли ж пара розслабилася і просто поклалася на диво - воно трапилося. Цього року вони стануть батьками.