Лелю, вітаємо тебе, – Євген Кот вперше показав обличчя новонародженої доньки

10 липня, Євген Кот і Наталія Татарінцева вперше стали батьками. У подружжя народилася донька.

Зіркова пара продовжує тішити прихильників сімейним контентом. Так, гімнастка показала першу родинну світлину втрьох.

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Євген і Наталія у своїх соцмережах опублікували кілька фото, на яких постали разом з донькою у пологовому будинку. Подружжя ніжно тримає та обіймає дівчинку. Також Кот і Татарінцева поділилися кадрами з партнерських пологів. Водночас пара показала крихітні ручки та ніжки своєї дитини.

Лелю, ми вітаємо тебе у нашому недосконалому світі й обіцяємо, що будемо допомагати бачити його в яскравих кольорах, надавати допомогу і піклуватись про твою безпеку і світле майбутнє,

– звернулися до доньки Євген і Наталія.

Шанувальники не забарилися з реакцією і прокоментували новий допис подружжя. Прихильники висловили захват зворушливим кадрам і привітали батьків з появою доньки на світ.

"Найкращі батьки найкращої дитинки! Я аж заплакала – такі щирі щасливі емоції";

"На фото, де Євген притуляє до себе донечку, я покрилась холодними мурахами, сліз не можливо стримати, яка то любов та щастя";

"Солоденький, красивенький ще один Котик";

"Яке чарівне ім'я. Вона просто прекрасна".

Нагадаємо, Кот і Татарінцева заздалегідь планували партнерські пологи в одній з приватних лікарень України. За словами Євгена, вартість процедури становила понад дві тисячі доларів (81 тисяча гривень).