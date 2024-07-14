Звездная пара продолжает радовать поклонников семейным контентом. Так, гимнастка показала первую семейную фотографию втроем.

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Евгений и Наталья в своих соцсетях опубликовали несколько фото, на которых появились вместе с дочкой в роддоме. Супруги нежно держат и обнимают девочку. Кот и Татаринцева поделились кадрами с партнерских родов. В то же время пара показала крошечные ручки и ножки своего ребенка.

Леля, мы приветствуем тебя в нашем несовершенном мире и обещаем, что будем помогать видеть его в ярких цветах, оказывать помощь и заботиться о твоей безопасности и светлом будущем,

– обратились к дочери Евгений и Наталья.

Поклонники не замедлили с реакцией и прокомментировали новое сообщение супругов. Поклонники выразили восторг трогательным кадрам и поздравили родителей с появлением дочери на свет.

"Лучшие родители самого лучшего ребенка! Я аж заплакала – такие искренние счастливые эмоции";

"На фото, где Евгений прижимает к себе дочь, я покрылась холодными мурашками, слез невозможно сдержать, какая это любовь и счастье";

"Сладкий, красивый еще один Котик";

"Какое волшебное имя. Она просто прекрасна".

Напомним, Кот и Татаринцева заранее планировали партнерские роды в одной из частных больниц Украины. По словам Евгения, стоимость процедуры составляла более двух тысяч долларов (81 тысяча гривен).