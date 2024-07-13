Дружина Євгена Кота вперше розсекретила незвичне ім'я новонародженої доньки

Днями зіркова пара Євгена Кота і Наталії Татарінцевої стала вперше батьками. У подружжя народилася донька, ім'я якої вже стало відомим прихильникам.

Гімнастка нещодавно поділилася першою сімейною світлиною втрьох. На кадрі Євген і Наталія ніжно тримають дівчинку на руках та з любов'ю дивляться на неї.

Цікаво Макс Чмерковський втретє став батьком і розкрив ім'я новонародженого сина

Спочатку пара не хотіла розкривати ім'я новонародженої доньки, тому запропонували своїм шанувальникам вгадати його. Людина, яка назве правильну відповідь, отримає подарунок від Наталії. Татарінцева повідомила, що вже визначила переможця, який написав їй ім'я дитини.

Як виявилося, подружжя назвало доньку – Леля. За словами тренерки, це ім'я вважається богинею закоханих молодих пар та джерелом любові для людських сердець. Пара ще до народження дитини знала, як назве свого первістка.

Леля виглядає як молода, надзвичайно красива дівчина, прикрашена квітами, вінками й травами. Вона особливо прихильна до молодих дівчат, є їх заступницею і берегинею. Саме дівчата проводили обряди на її честь. Леля пов'язана з весняним воскресінням природи, квітами, початком польових робіт. Саме це ім'я нашої принцеси,

– розповіла Наталія.

Нагадаємо, 10 липня Євген Кот і Наталія Татарінцева вперше стали батьками. Гімнастка народжувала в одній з приватних лікарень України. За словами тренерки, пологи були складними.