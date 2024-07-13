Нещодавно вперше стала батьками зіркова пара Євгена Кота й Наталії Татарінцевої. Танцівник і гімнастка показали першу сімейну світлину втрьох.

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Макс розповів, що його син народився з вагою 3 кілограми 600 грамів о 8:48 ранку. Подружжя Чмерковського та Мергатройд поділилися світлиною хлопчика з пологового будинку. Малюк, загорнутий у ковдру, спить біля своєї мами. На голові сина хореографа можна побачити шапочку.

Цікаво, що для своєї дитини подружжя обрало незвичайне ім'я. Пара назвала хлопчика – Мілан Максим.

"Тепер наша сім'я у повному складі", – підкреслили зірки.

Шанувальники привітали родину з народженням третьої дитини. Водночас вони висловили захват зворушливому кадру малюка.

"Він ідеальний! Така рада за вас, друзі! Люблю вас усіх дуже сильно!";

"Подивіться на ці щічки. У майбутньому на них чекає багато поцілунків! Вітаю вас з неймовірним хлопчиком";

"Дуже щасливий за вас!";

"Яке гарне ім'я. Вітання для вас усіх".

Нагадаємо, Макс і Пета оголосили про поповнення у родині у лютому цього року. Пара вирішила стати батьками втретє всього через чотири місяці після народження малюка Ріо. Також подружжя виховує 7-річного сина Шая.