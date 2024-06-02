Потрібно змінити ставлення,– лікар Комаровський прокоментував сповільнення мобілізації в Україні

Відомий український лікар Євген Комаровський висловився щодо мобілізації в Україні. Водночас він назвав причину, чому чоловіки не хочуть добровільно вступати до лав ЗСУ.

Також Євген зазначив, що позитивно ставиться до фінансової нагороди військових, які перебувають на передовій. До того ж лікареві не шкода тих грошей, які йдуть на виплати для захисників України.

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Комаровський запевнив, що мобілізація в країні сповільнилася через два фактори. Перший – безстроковість служби. Лікар пояснив, що відсутність конкретних термінів ніяк не заохочує чоловіків вступати до ЗСУ.

Водночас він підкреслив, що другою причиною є ставлення командирів підрозділів до людських життів. За словами Євгена, здоров'я – найголовніше, що має кожен з нас.

Чи був хоча б один випадок, щоб був публічно покараний командир, який розглядав підлеглих як м'ясо та відправив хлопців на забій? Таких командирів багато, для яких доповідь керівнику важливіша за хлопців. Потрібно змінити ставлення до людського життя. Це базова цінність. Життя і здоров'я людини, це найголовніше,

– поділився Комаровський.

Також лікар висловив своє ставлення до ухилянтів. На думку Євгена, чоловікам варто перестати боятися і ховатися.

Якщо ти готовий ризикувати життям, то суспільство має бути готовим тебе озолотити. Я позитивно ставлюся до всіх цих податків, грошей. Бідні зможуть заробити грошей коштом багатих,

– розповів педіатр.

Євген Комаровський про мобілізацію: дивіться відео онлайн

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