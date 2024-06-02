Также Евгений отметил, что положительно относится к финансовой награде военных, которые находятся на передовой. К тому же врачу не жалко тех денег, которые идут на выплаты для защитников Украины.

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Комаровский заверил, что мобилизация в стране замедлилась из-за двух факторов. Первый – бессрочность службы. Врач объяснил, что отсутствие конкретных сроков никак не поощряет мужчин вступать в ВСУ.

В то же время он подчеркнул, что второй причиной является отношение командиров подразделений к человеческим жизням. По словам Евгения, здоровье – самое главное, что имеет каждый из нас.

Был ли хотя бы один случай, чтобы был публично наказан командир, который рассматривал подчиненных как мясо и отправил ребят на убой? Таких командиров много, для которых доклад руководителю важнее ребят. Нужно изменить отношение к человеческой жизни. Это базовая ценность. Жизнь и здоровье человека, это самое главное,

– поделился Комаровский.

Также врач высказал свое отношение к уклонистам. По мнению Евгения, мужчинам стоит перестать бояться и прятаться.

Если ты готов рисковать жизнью, то общество должно быть готовым тебя озолотить. Я положительно отношусь ко всем этим налогам, деньгам. Бедные смогут заработать деньги за счет богатых,

– рассказал педиатр.

Евгений Комаровский о мобилизации: смотрите видео онлайн

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