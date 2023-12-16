Він вважає, що війна закінчиться не скоро. Тож, як зазначив військовий, не варто чекати поки прийде повістка, треба робити все можливе для того, щоб Україна перемогла якомога швидше.

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Андрій Хливнюк висловився про мобілізацію в Україні

Музикант підкреслив, що треба допомагати війську вже зараз, адже з початком повномасштабного вторгнення життя українців розділилося на до та після і вже ніколи не буде таким як раніше.

"Це надовго. З цим потрібно жити. Кожен на своєму рівні, хто як може, має долучитися до цієї війни. Різними способами, щоб вона закінчилася", – сказав Хливнюк.

Тож, на його думку, не варто просто чекати, коли прийде повістка.

Ми не можемо просто перечекати. Це неможливо. Навіть наші друзі, партнери, які нам допомагають, думають, що перечекають цю війну. Вони дуже сильно помиляються. Її неможливо перечекати. Сенцов штурмує посадки у свої 43+. Непотрібно чекати ніякого рекрутингу. Наше життя змінилося. Не треба чекати повістки,

– наголосив військовослужбовець.

Інтерв'ю з Андрієм Хливнюком: дивіться відео онлайн

Андрій Хливнюк воює у складі ЗСУ