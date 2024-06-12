Когда Россия начала полномасштабное наступление на Украину, Клопотенко находился в маленьком поселке, пытаясь позаботиться о безопасности своей семьи и команды.

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Поэтому вступать в тероборону в селе не видел смысла. Повар также считал, что принесет больше пользы, если будет оставаться на своем месте. Поэтому он занялся гастродипломатией и рассказывал миру правду о войне в Украине.

С первого дня большой войны мы с командой поддерживали украинцев через еду. Я активно занимался гастродипломатией и в мировом инфопространстве рассказывал о событиях в Украине. И долгое время был сосредоточен только на этом,

– сказал Евгений.

Сейчас мужчина не присоединился к Вооруженным Силам Украины, но уже обновил данные в ТЦК. Клопотенко отметил, что сделал это в первый день действия закона о мобилизации. На собственном примере он показал, что это важно и нужно сделать.

Кто из звезд уже был в ТЦК

Недавно фото с ТЦК распространил Владимир Дантес. Певец также ходил обновлять данные, его отправили на прохождение ВЛК. Артист рассказывал, что ему пришлось простоять в очереди 8 часов, однако таки сделал запланированное.

Так на собственном примере известные люди показывают поклонникам, что необходимо соблюдать закон и не бояться.