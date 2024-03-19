Значно менше, ніж інші: Клопотенко шокував сумою виграшу в "МастерШефі"

Відомий український ресторатор і шеф-кухар Євген Клопотенко отримав свою популярність після перемоги в проєкті "МастерШеф". Тепер він розсекретив суму виграшу та приголомшив подробицями виплати його гонорару.

За словами Клопотенка, він єдиний переможець, який не має власного кубка. Ба більше, його сума виграшу вважається найменшою за всю історію проєкту.

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Чому Клопотенко залишився без кубка

Євген розповів, що символом перемоги в "МастерШефі" є насамперед кубок. І так склалося, що Клопотенко єдиний переможець, якого позбавили цього символу.

Я єдина людина, можливо, ще з дитячого хтось, яка не отримала цей кубок. У мене його немає. 2015 рік, відбувалися події, про які всі знають у нашій країні, тому через це весь бюджет урізали,

– ділиться шеф-кухар.

Також ресторатор зазначив, що всі переможці отримали 500 тисяч гривень, а деякі навіть мільйон, водночас Євген – тільки 180 тисяч, і це вже з урахуванням податків. Клопотенко додав, що 120 тисяч він витратив на навчання в кулінарній школі у Франції.

Інтерв'ю Євгена Клопотенка Еммі Антонюк: дивіться відео онлайн

За словами шеф-кухаря, він спрацював майже в нуль, до того ж ще й без кубка залишився. Попри таку несправедливість, Євген все одно інколи дивиться деякі випуски шоу.

Я не дивлюся "МастерШеф". Я дивлюся деякі конкурси, іноді фінал. "МастерШеф" – це дракон, СТБ – це дракон. Ти сідаєш на цього дракона і летиш, ти стаєш популярний, вау. А потім дракон тебе скидає, і ти злітаєш вниз, і тебе більше немає,

– зізнається Євген.

Сам кухар каже, що йому вдалося "зловити цього дракона за хвіст". Ба більше, стратегія щодо частої появи на телебаченні спрацювала і його ім’я лунає з вуст багатьох.

Подробицями участі в "МастерШефі" ділилася й інша переможниця