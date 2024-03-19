По словам Клопотенко, он единственный победитель, который не имеет собственного кубка. Более того, его сумма выигрыша считается наименьшей за всю историю проекта.

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Почему Клопотенко остался без кубка

Евгений рассказал, что символом победы в "МастерШефе" является прежде всего кубок. И так сложилось, что Клопотенко единственный победитель, которого лишили этого символа.

Я единственный человек, возможно, еще с детского кто-то, который не получил этот кубок. У меня его нет. 2015 год, происходили события, о которых все знают в нашей стране, поэтому из-за этого весь бюджет урезали,

– делится шеф-повар.

Также ресторатор отметил, что все победители получили 500 тысяч гривен, а некоторые даже миллион, в то же время Евгений – только 180 тысяч, и это уже с учетом налогов. Клопотенко добавил, что 120 тысяч он потратил на обучение в кулинарной школе во Франции.

Интервью Евгения Клопотенко Эмме Антонюк: смотрите видео онлайн

По словам шеф-повара, он сработал почти в ноль, к тому же еще и без кубка остался. Несмотря на такую несправедливость, Евгений все равно иногда смотрит некоторые выпуски шоу.

Я не смотрю "МастерШеф". Я смотрю некоторые конкурсы, иногда финал. "МастерШеф" – это дракон, СТБ – это дракон. Ты садишься на этого дракона и летишь, ты становишься популярен, вау. А потом дракон тебя сбрасывает, и ты взлетаешь вниз, и тебя больше нет,

– признается Евгений.

Сам повар говорит, что ему удалось "поймать этого дракона за хвост". Более того, стратегия по частому появлению на телевидении сработала и его имя звучит из уст многих.

Подробностями участия в "МастерШефи" делилась и другая победительница